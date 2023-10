Fiorentina | senti Infantino | 'Qui sogno lo scudetto Il viola è un onore'

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Ginoè intervenuto in un'intervista ai microfoni di Olé. Queste le parole del centrocampista della: "Giocare...

Ma in quella zona laha limitato bene il Napoli. La squadra di Garcia non stava bene, sono entrati giocatori che non avevano mai giocato assieme, gli manca Kim. Mi è piaciuto il pressing ...

Napoli, senti Krol: 'Servito poco Osimhen con la Fiorentina. Martinez ... Calciomercato.com

Fiorentina, senti Brekalo: "Questa estate mi voleva il Napoli" il mio napoli

Il tecnico intervistato da Walter Veltroni: "Ho sempre cercato di portare avanti un concetto, sia dai tempi delle giovanili: abbiamo tanti ragazzi di talento, non dobbiamo rovinarlo ma enfatizzarlo. È ...Il sito IlMilanista.it di titolarità di Geo Editrice S.r.l. con sede in Roma, via Bomarzo 34, C.F./PI 09724341004, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a.. Unico responsabile dei ...