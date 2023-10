(Di giovedì 12 ottobre 2023) Lombardia e Lazio favorite ma la Toscana, che gioca in casa, punta almeno al podio. Arriva a Montevarchi ildi motocross, la gara più bella dell'anno. Gara, ...

Lombardia e Lazio favorite ma la Toscana, che gioca in casa, punta almeno al podio. Arriva a Montevarchi il Trofeo delle Regioni di motocross, la gara più bella dell'anno. Gara nazionale a squadre, ...

Fine settimana a Miravalle con il Trofeo delle Regioni, nazionale a squadre LA NAZIONE

Meteo, week-end verso il vero autunno: fine del caldo anomalo, temperature in calo anche di 15°C TorinoToday

Alta pressione addio: precipitazioni oltre le medie sull'Italia per la seconda metà di ottobre e i primi giorni di novembre. Ecco le previsioni a medio termine del Centro Meteo Europeo ...Si può correre tutti i giorni Qual è il giusto numero di uscite settimanali per runner amatori Tutti i consigli su come distribuire gli allenamenti.