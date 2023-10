“Filo rosso anti Nato” | Minzolini | è l' era della guerra globale tra Russia | Ucraina e Israele

Leggi su iltempo

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Ieri lain. Oggi l'attacco di Hamas ad. Domani, magari, la crisi di Taiwan. Per orientarsi nellamondiale «a pezzi» (copyright Papa Francesco) bisogna partire dall'assunto che nel mondo globalizzato non esistono più conflitti regionali. Uno strumento di interpretazione potrebbe essere l'«effetto farfalla» di Edwuard Lorenz: come il batter d'ali di una farfalla in Brasile può provocare - per utilizzare la sua celeberrima immagine - un tornado in Texas, così larusso-può innescare uno scontro senza precedenti e senza umanità trae palestinesi. Quellanel bel mezzo dell'Europa ha innescato un processo di alleanze contro lache ha messo in connessione la ...