Film horror | Cobweb è uno dei più attesi di questo Halloween

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Con star come Lizzy Caplan e Antony Starr, la pellicola gioca sugli scricchiolii ossessivi dell'infanzia

...Festival , che si terrà dal 2 all'8 novembre 2023 a Milano al Cinema Centrale e grande novità al Teatro Martinitt: Oltre lo Specchio è l'appuntamento imperdibile per gli amanti dell', ...

È pronto per le sale cinematografiche il primo film horror girato in Valcuvia varesenews.it

Il film horror di Natale It's a Wonderful Knife promette bene WIRED Italia

Il trailer italiano di Petites - La vita che vorrei… per te, opera prima di Julie Lerat-Gersant con protagonista Phili Groyne come una adolescente alle prese con una gravidanza che stravolge la sua vi ...Il maestro dell'horror John Carpenter ha rilasciato alcune dichiarazioni al Los Angeles Times per commentare la reazione negativa di pubblico e critica al nuovo film de L'esorcista, prodotto da ...