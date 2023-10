Fiere | da tecnologia a nuovi materiali a Host i brand con nuove tendenze dell’ospitalità

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Presentanotrend dove il made in Italy assume un ruolo da protagonista Con il turismo che sta tornando ai numeri pre-pandemia, il mondo dell’hospitality – che si riunisce adal 13 al 17 ottobre a Milano – presenta ledove il made in Italy assume un ruolo da protagonista.tecnologie, componentistica,e progettazione, sono gli aspetti più rilevanti di questo cambiamento che sono le aziende stesse a raccontare. Con il costo del gas alle stelle, fondamentale per un hotel o un ristorante poter ottimizzare le risorse utilizzando macchinari efficienti e sicuri, anche in cucina. Ne è ben consapevole Loris Gasperini, Ceo di Arc,del Gruppo Sabaf specializzato nella creazione e produzione di bruciatori per la cucina a gas ...