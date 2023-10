(Di giovedì 12 ottobre 2023) "Siamo gliper i, intanto per il. Poi per lo spazio dei volontari". Così PaoloDirettore Generale di Euro Roma 2024 ed Esperto in entertainment, media, economia, ...

... media, economia, strategie, innovazione e organizzazione dei processi sportivi, intervenuto alla seconda edizione deldela Torino promossa da Angi. Euro Roma 2024 è il comitato ...

Festival Metaverso, Carito: europei Atletica per i giovani - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Festival del Metaverso: presentato Osservatorio sullo stato della VR e della AI in Italia Adnkronos

Roma, 12 ott. (askanews) - "Siamo gli Europei per i giovani, intanto per il Metaverso. Poi per lo spazio dei volontari". Così Paolo Carito Direttore Generale di Euro Roma 2024 ed Esperto in entertainm ...Grande successo di pubblico e di contenuti la II edizione del Festival del Metaverso promossa dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, andata in scena nella splendida location della ...