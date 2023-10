Ferretti | sindaco Rozzano | «Inter | contatti a ottobre! C’è una data»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 12 ottobre 2023)di, ha riferito le ultime novità in merito allo Stadio che l’ha intenzione di costruire nell’area del comune. Le sue parole. PROGETTO ? Giannidi, ha parlato a Sky Sport dei dialoghi in corso con l’: «La zona va dal Comprensorio fino al Comune di Assago. Sapevamo della trattativa che era riservata. Poi la richiesta di prelazione è stata ufficializzata. Dopo questo sono venuti in comune qui per vedere il progetto. Abbiamo inserito, con iall’inizio di ottobre, la garanzia della parola “Stadio” nei documenti. Ad oggi il capolinea della metropolitana è Assago e questo progetto può avvicinarci anche il capolinea. Anche se comunque l’area è intasata nelle ore di punta. ...