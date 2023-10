Felipe Melo | “Sono interista ma rispetto la Juventus”

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 ottobre 2023)è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, raccontando le sue esperienze nel nostro campionato e i suoi rapporti con le squadre nelle quali ha militato. Il centrocampista brasiliano non ha nascosto la sua passione per l’Inter, della quale si definisce tifoso fin da bambino: “Il mio tifo per l’Inter non mi impedisce però di rispettare la– afferma – e di amare davvero la Fiorentina. Io amo il calcio, lo seguo ancora tantissimo e guardo tutte le partite che posso. Il calcio è la mia vita.” Nell’intervistaha anche scagliato qualche dichiarazione un po’ particolare verso l’ex allenatore dell’Inter De Boer: “Ha fatto tante cagate, mi lasciava sempre fuori. Poi con Pioli le cosecambiate e piano pianotornato titolare.” SportFace.