FC 24 | Giroud del Milan è nella squadra della settimana come portiere

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 12 ottobre 2023) (Adnkronos) –ognisu EA Sports FC 24 i giocatori possono sfidare il Team of the Week, un team virtuale composto sulla baseperformanceli dei migliori calciatori e delle migliori calciatrici reali a livello mondiale, per ottenere punti battaglia. Dopo l’incredibile performance in porta durante la partita Genoa-, l’attaccante Olivierha guadagnato un posto nel Team of the Week di questacon una valutazione di 84. Domenica scorsa Olivier si è ritrovato a sostituire ilMaignan, espulso, salvando il risultato nel finale parando un gol. Qui di seguito l’elenco dei giocatori appartenenti al TOTW4 di EA Sports FC 24: il Giornale dell'Umbria ...