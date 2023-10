Fazzolari | “Su Hamas il Pd s’è incartato | noi abbiamo evitato una figuraccia all’Italia”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Il pasticcio delle mozioni di minoranza votate dal Parlamento sulla condanna dirischiava di screditare l’immagine di un Paese fermamente sulla linea della condanna dei massacri compiuti in Israele. Ma alla fine la compattezza della maggioranza ha datouna linea univoca, come spiega il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattistain una intervista al “Foglio“: “A noi interessava soltanto una cosa: la condanna dida parte del Parlamento. Ed è quello che è successo. Non poteva uscire fuori una cosa di ‘se’, di ‘ma’, di ‘sebbene’ e di ‘malgrado’. Sarebbe stata una pessima figura per il nostro paese”. La guerra di mozioni in Parlamento Le risoluzioni su Israele, votate in Parlamento, alla fine sono state quattro ma non certo per colpa della maggioranza, spiega ...