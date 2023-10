Fagioli | «Sì | ho scommesso sul calcio» Rischia almeno tre anni di squalifica

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Nicolòha ammesso di aversul. Agli investigatori della procura di Torino avrebbe detto: «Sì, hosul». Si aggrava la posizione del giocatore,dal punto di vista della giustizia sportiva. E per la Juve la situazione si fa sempre più difficile. Dopo Pogba,to per doping, anchepotrebbe costringere la Juve a guardarsi intorno. Il giovaneuna pesantetreper aver violato l’articolo 24 del comma 1. Secondo l’articolo, i soggetti dell’ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i dirigenti delle società la sanzione è l’inibizione o lanon inferiore a tre ...