Fagioli indagato | i legali | “Massima trasparenza con le autorità”

Un talento cristallino per il gioco del calcio, un altro purtroppo assai meno virtuoso in un altro tipo di gioco: Nicolòè statoper scommesse online su piattaforme illecite , anche se il particolare più che rilevante che appare praticamente assodato è che la mezzala della Juventus avrebbe scommesso sul ...

Juve, indagato Fagioli: avrebbe scommesso su piattaforme illegali La Gazzetta dello Sport

Juventus, Fagioli indagato per scommesse su piattaforme illegali - Sportmediaset Sport Mediaset

In casa Juve verranno a mancare due uomini dello stesso reparto. Non solo Pogba: per Fagioli arriverà una squalifica lunga per le scommesse ammesse dallo stesso giocatore. Gennaio è lontano, ma la ...Si torna a parla dei scommesse illegali nel calcio, dopo il caso Fagioli: lo juventino rischia una lunga squalifica ...