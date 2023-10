Fagioli ammette | «Ho scommesso sul calcio» Ma la Juventus ha un piano B

Leggi su inter-news

(Di giovedì 12 ottobre 2023)è il protagonista assoluto di questa seconda sosta internazionale ma purtroppo non per motivi positivi. Anzi, il centrocampista italiano dellaè finito in una vicenda oggettivamente più grande di lui e dal quale adesso proverà a uscire almeno limitando i danni INCUBOSCOMMESSE – Le indagini della Squadra Mobile di Torino su Nicolòvanno avanti. Ed è atteso il deferimento da parte della Procura Federale. Alla base di questa decisione l’ammissione dello stesso centrocampista italiano di aversu piattaforme online illegali. Con l’aggravante che si tratta anche di scommesse relative al, quindi al settore in cui lavora lo stesso. L’ammissione del numero 21 dellaagli investigatori non ...