Fabrizio Corona e l’altro giocatore coinvolto nell’inchiesta sulle scommesse | «È un calciatore della Nazionale»

Leggi su open.online

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Un altroillegali oltre allo juventino Nicolò Fagioli. A dirlo è, il quale sostiene che si tratti di unche oggi gioca all’estero. E annuncia per oggi alle 18 la rivelazione del nome. Il nome del centrocampista compare in un’inchiestaprocura di Torino su un giro dionline.sostiene di aver anticipato il nome di Fagioli sul suo canale Telegram ad agosto. Anche se all’epoca non ne aveva fatto il nome: «Lo scrivere a tutte le ragazze in direct su Instagram è una prassi comune del giovanemedio senza arte né parte, ma avere ...