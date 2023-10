Fabrizio Corona | «Anche Tonali e Zaniolo scommettono» Poi annuncia | «È venuta a prendermi a casa la polizia | vado in questura»

A casa disono arrivati degli agenti di polizia che lo avrebbero invitato a seguirli in Questura. La visita è avvenuta poco prima delle 16, quando il paparazzo aveva promesso di rivelare il nome ...

Corona, nuova rivelazione social: «Anche Tonali e Zaniolo scommettono». Poi annuncia: «È venuta a prendermi a ... leggo.it

Da quando è tornato in libertà, Fabrizio Corona si è ripreso di forza lo scettro di re incontrastato dello showbiz. L’ex paparazzo ha fatto registrare ascolti record prima a "Belve" con Francesca ...Serie A, non solo Nicolò Fagioli: Fabrizio Corona rivela che nello scandalo scommesse coinvolti anche Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo Non è solo Nicolò Fagioli ad essere coinvolto nello scandalo ...