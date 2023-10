F1 | Bernie Ecclestone si dichiara colpevole | frode da quasi mezzo miliardo di dollari

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 ottobre 2023)si ètonel corso del processo inglese in cui è accusato difiscale. L’ex Presidente della F1, uscito dal Circus nel 2016 quando ha ceduto i diritti a Liberty Media per 8 miliardi di, ha ammesso di aver nascosto al fisco britannico la sussistenza di un trust dal valore di svariati milioni dia Singapore. Il 92enne è stato condannato a 17 mesi di reclusione, ma la sentenza è stata sospesa dalla corte con una condizionale di due anni. L’indagine era stata svelata in estate e secondo l’accusa il miliardario britannico avrebbe nascosto al fisco un fondo fiduciario con beni stimati in 484 milioni distatunitensi. L’ammissione dizza è stata sorprendente, poiché ...