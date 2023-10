F1 | Bernie Ecclestone si dichiara colpevole di frode per oltre 400 milioni di sterline

(Di giovedì 12 ottobre 2023)cambia strategia difensiva e nel processo che lo vede protagonista si ètodi. L’ex patron della Formula 1, che lo scorso agosto si erato non, quest’oggi davanti alla corte della corona di Southwark, ha riconosciuto invece le sue responsabilità, affermando di aver omesso dire400di(473di euro) di beni detenuti a Singapore, tra il 2013 e il 2016. SportFace.

L'ex capo della Formula 1si è dichiarato colpevole di frode per aver omesso di dichiarare oltre 400 milioni di sterline (473 milioni di euro) di beni detenuti a Singapore, tra il 2013 e il 2016. Diversamente ...

Clamoroso: Ecclestone si dichiara colpevole di una frode da 484 milioni! La Gazzetta dello Sport

L’ex capo della F1 Bernie Ecclestone si dichiara colpevole di frode fiscale Il Sole 24 ORE

Bernie Ecclestone, ex capo della Formula 1, ha ammesso di aver frodato il Fisco britannico dopo aver omesso di dichiarare più di 463 milioni di euro detenuti in un fondo fiduciario a Singapore. Il ...(ANSA) - LONDRA, 12 OTT - L'ex capo della Formula 1 Bernie Ecclestone si è dichiarato colpevole di frode per aver omesso di dichiarare oltre ...