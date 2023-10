Expo | Mattarella | “Roma offre storia | civiltà e inclusione”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 12 ottobre 2023) PARIGI – “e’ un veicolo formidabile di carattere educativo, di conoscenze e confronto di disponibilita’ reciproche. Per questo immaginiamo che a, ad essere protagonisti di2030, debbano essere solidalmente tutti i popoli della Terra, ciascuno con l’apporto delle proprie tradizioni e il frutto della propria”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, in un videomessaggio in apertura del Forum tematico “People and Territories” a Parigi, a Palais Brogniart, ultima tappa prima del voto di novembre. “Luoghi e persone, popoli e territori, la terra e l’umanita’. Questi vogliono essere i protagonisti della proposta chee l’Italia formulano per l’del 2030” ha dettonel video messaggio. L'articolo ...