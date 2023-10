Explainable AI | comprendere le decisioni delle macchine

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Nel corso degli ultimi anni l’Intelligenza Artificiale ha assunto un ruolo di spicco nella nostra vita quotidiana e lavorativa. Tuttavia, come si suol dire, da grandi poteri derivano grandi responsabilità: come possiamo fidarcidi una macchina se non comprendiamo il ragionamento che sta dietro alle sue? Esploriamo insieme a Neosperience una possibile risposta a queste grandi sfide: l’AI (XAI). Cos’è l’AI (XAI)? L’AI (XAI) è una forma di intelligenza artificiale (AI) programmata per illustrare il suo scopo, la sua logica e il suo processo decisionale in modo tale che l’output possa risultare comprensibile al pubblico. L’AI riveste un ruolo fondamentale nel modello FAT (Fairness, Accountability e ...