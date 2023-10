Ex percettori Rdc sotto il consiglio regionale | ma l’aula li snobba VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Hanno inscenato un presidioil, convocato oggi, mahato gli exdel Reddito di cittadinanza. Sola eccezione la consigliera Maria Muscarà, ringraziata perché “è stata l’unica a scendere e ad incontrare i manifestanti“, e inoltre “ha presentato una mozione in“. Ma il gruppo “Campania per il reddito” ritiene lo stesso di aver compiuto un “piccolo ma importante passo in avanti per un movimento unitario di ex-, disoccupati e precari”. Vale a dire, come specifica sui social, aver “consegnato e fatto protocollare un documento con precise richieste per l’intervento deldi fronte alla ...