Ex Milan | Boateng | “Ronaldinho il mio eroe Complicate le feste con lui”

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Kevin-Prince, ex centrocampista centrocampista rossonero, ha parlato anche del suo ex compagno al

L'ex di(oggi felicemtne in coppia con il campione di tennis Matteo Berrettini) e tifosa delha commentato sui social: " Sospensione meritata... speriamo per sempre e non solo per poche ...

MILAN, BOATENG RICORDA I TRASCORSI CON RONALDINHO: "MI CHIAMAVA ALLE 4 DI NOTTE PER USCIRE" - Sportmediaset Sport Mediaset

Ex Milan, Boateng: “Ero il giocatore più importante di quel Milan. Mi ... Milanpress

Il calciatore brasiliano ha lasciato il proprio ricordo anche nei compagni di squadra del Milan come Kevin Prince Boateng che ha parlato del suo rapporto con "Dinho" all'interno del podcast di Rio ...A 35 anni Jerome Boateng non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Il tedesco è stato vicino al ritorno al Bayern ...