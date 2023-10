Evitare l’aumento delle accise L’appello dell’industria birraria al governo

Leggi su formiche

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Sono lontani i ricordi, dolorosi, dei ristoranti e dei pub vuoti, condannati al silenzio e alle luci spente dalla pandemia. E, ora che la normalità è tornata, non bisogna sprecare il dividendo della ripresa di uno dei settori d’eccellenza del made in Italy, l’industria della birra. Sì, perché dopo la ripartenza del 2021, consolidata nel 2022, per la bevanda più antica del mondo si rischia una nuova crisi. E stavolta i virus c’entrano poco o nulla. Per questo non c’è un solo minuto da perdere, come chiaramente emerso dalla presentazione del 7° Rapporto La creazione di valore condiviso del settore della birra in Italia, realizzato da Althesys e illustrato alla Camera alla presenza di esponentie degli organismi più direttamente connessi al comparto. Tra questi, il presidente della Fondazione Birra Moretti, Alfredo Pratolongo, i ...