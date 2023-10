Esplode il caso-Zaki | e se al Salone del Libro arriva il generale Vannacci?

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023)del. A Torinoil. Annalena Benini – direttore del– corre ai ripari. Al posto del ricercatore egiziano – al centro delle polemiche per la sua uscita a gamba tesa pro Palestina – ecco Spezzapollici. Sarà il collaboratore di Massimo Carminati, infatti – esperto in recupero crediti – a raccontarsi al pubblico dei lettori con unpubblicato nella nottata di ieri da La Nave di Teseo. Ilha strascichi ben più pesanti. Annalena corre ai ripari e cambia anche la squadra dei consulenti. Ed è proprio una corsa contro il tempo: Pippo Franco al posto di Luciana Littizzetto mentre Cristiano Malgioglio con la ciocca blu va a sostituire Melania Mazzucco. Cassata d'imperio – ma non troppo – la ...