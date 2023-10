Esclusivo | voci di una lettera di richiamo della Bce Incubo 2011 per Meloni e rischio spread a 300 punti

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Per ora sono solo. Rumor. Ma che rimbalzano con forza e con molta preoccupazione in ambientimaggioranza di Centrodestra e del governo. L'ipotesi è quella di unaufficiale dida parteBanca Centrale Europea al nostro Paese che, in... Segui su affaritaliani.it