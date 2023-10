Esce “odio” di Michele Bravi | fotografia di un rapporto disfunzionale

Come se neÈ molto difficile dare una risposta chiara e precisa, soprattutto adesso. Bisogna ... I tempi saranno lunghi, ciò che sta accadendo ha creato un, una sfiducia profonda che non ...

Sinodo, Casarini fa il suo show. Ma il Vaticano ne esce male La Nuova Bussola Quotidiana

Al Sinodo si prega per la pace, si legge il Vangelo in arabo ma finora nessun appello per isolare Hamas ilmessaggero.it

(Adnkronos) - "In questi giorni mi rimbomba in testa una cosa che mi disse una volta un mio amico ebreo: nonostante tutti gli sforzi che si fanno e che si faranno per la pace in Medio Oriente, la pace ...A fine mese esce il nuovo singolo di Michele Bravi intitolato "Odio", la rappresentazione di un'evoluzione artistica del cantanteLeggi tutto Lo abbiamo conosciuto ad X-Factor 7, la sua voce strepitosa ...