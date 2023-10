Enzo Jannacci | fuori il brano inedito Non posso sporcarmi il vestito

(Di giovedì 12 ottobre 2023) A dieci anni dalla scomparsa diin arrivo il vinile– Qualcosa da ascoltare – tra inediti e rarità, con tre inediti, tra cui Nonilora A dieci anni dalla scomparsa di, Ala Bianca pubblica, il 17 novembre, il vinile– Qualcosa da ascoltare – tra inediti e rarità, un album prezioso che raccoglie registrazioni private dei primi anni di attività artistica di, restaurate e masterizzate e tre brani inediti. Il vinile è da oggi disponibile in pre-order. In occasione dell’uscita del pre-order, Ala Bianca pubblica il primocontenuto nel ...

Enzo Jannacci in versione cartoon accompagna un brano inedito Agenzia ANSA

Tenco 2023, nel ricordo di Enzo Jannacci “vengo anch'io” Sky Tg24

A dieci anni dalla scomparsa di Enzo Jannacci (avvenuta il 29 marzo 2013), Ala Bianca pubblica, il 17 novembre, il vinile “Enzo Jannacci - Qualcosa da ascoltare - tra inediti e rarità”, un album che ...Gira in tram per Milano e incontra personaggi come la Vincenzina e il palo della banda dell'Ortica l'Enzo Jannacci versione cartoon protagonista del video dell'inedito "Non posso sporcarmi il vestito" ...