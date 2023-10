Entrano in una fabbrica italiana abbandonata nei primi anni 2000 e trovano di tutto all' interno

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Alcuni tiktoker italiani sono entrati in unada circa quindici. All'hanno trovato un po' di: da calendari del passato recente a un mausoleo del fondatore della cartiera in oggetto.si può dire del periodo complesso che stiamo vivendo, tranne che manchi l'offerta di intrattenimento. Tra i vari social, app di streaming e la cara e vecchia televisione, i modi per trascorrere il tempo libero non mancano. Negli ultimi tre, un'app è in fortissima crescita: TikTok. Amatissima dai giovani, al momento offre anche un'ampia copertura organica (non a pagamento) per i creatori di contenuti. Un trend in forte crescita negli ultimi mesi sul social cinese è quello delle esplorazioni di luoghi abbandonati. Su vi abbiamo parlato in ...