Energia | oltre Israele Le mosse diplomatiche di Russia | Cina | Germania e Qatar

Leggi su formiche

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Che cosa hanno in comune la visita di Vladimir Putin in Kirghizistan, quella di Josep Borrell a Pechino e quella di Tamin bin Hamid al-Thani in? Non solo le reazioni all’attacco di Hamas contro, ma un paniere di interventi concentrati sulle relazioni energetiche. I dossier sul tavolo sono molteplici, ma legati da un filo: l’esigenza di tutti i players di non essere superati dagli eventi, anche imprevisti come i fatti di Gaza e provare ad anticipare future partnership alla luce delle mutate condizioni geopolitiche. Qui Biškek Putin ha scelto il Kirghizistan per il suo primo viaggio del 2023 dopo l’emissione del mandato d’arresto internazionale da parte della Corte penale internazionale (Cpi). L’obiettivo è rafforzare la cooperazione alla voce geopolitica e difesa, per questa ragione è stato ratificato da parte del parlamento kirghiso un ...