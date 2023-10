Enea | a Portici il primo impianto che usa l’energia da fotovoltaico per la produzione di microalghe

(Di giovedì 12 ottobre 2023), in collaborazione con Enel Green Power, ha realizzato ilalgovoltaico in Italia, in grado di abbinare energia elettrica dacon ladiper uso alimentare, cosmetico e farmaceutico. L’algovoltaico, appena completato presso il Centro ricerchedi(Napoli) nell’ambito di un accordo traed Enel Green Power, consente – riferisce una nota – unaannua di circa 30 chilogrammi di alghe essiccate a fronte di una superficie dei moduli di 40 metri quadrati e una potenza di 7 kWp (kilowatt picco). L’algovoltaico dipermette di coltivarea elevato ...

Il Centro Ricerchedi, in provincia di N apoli , ha realizzato, in collaborazione con Enel Green Power, il primo impianto algovoltaico . L'impianto abbina energia elettrica da fotovoltaico con la ...

Energia: ENEA presenta il primo impianto algovoltaico in Italia ENEA — it

Energie rinnovabili: ENEA presenta il primo impianto algovoltaico in ... ingenio-web.it

L’impianto è stato appena completato presso il Centro Ricerche ENEA di Portici (Napoli) ed è stato presentato a Zero Emission Mediterranean 2023, la manifestazione dedicata alle tecnologie green, in ...ENEA, in collaborazione con Enel Green Power, ha realizzato il primo impianto algovoltaico in Italia, in grado di abbinare energia elettrica da fotovoltaico con la produzione di microalghe per uso ali ...