Empoli | Cambiaghi | “Qui mi trovo bene | Andreazzoli ci trasmette il valore del sacrificio”

(Di giovedì 12 ottobre 2023) “Mi sono trovato subitoe devo dire che quando staial campo, col gruppo e con tutto il contorno del mondo, questo ti aiuta a staranche fuori. Non ci ho pensato due volte a ritornare qui, perché sapevo a cosa sarei andato incontro”. Lo ha detto l’attaccante del club azzurro Nicolòintervenuto oggi ai microfoni di “Radio TV Serie A con RDS”. “Ac’è un mix perfetto di giovani e ‘senatori’, ci sono giocatori incredibili e noi possiamo ‘prendere’ molto da ognuno di loro. C’è tutto per fare, trovare l’intesa che serve per andare in campo e vincere. Se continuiamo a lavorare come in queste ultime settimane, i risultati si vedranno”, ha aggiunto l’attaccante di proprietà dell’Atalanta. Sul ritorno di Aurelio ...