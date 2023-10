Emma | “Un album di ‘Souvenir’ della vita | che avrà un sequel”

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Esce il nuovoe dal 10 novembre parte la presentazione live nei club. "Sanremo? Fino a dicembre ho da fare nei club" Undi, di momenti che restano mentre si è impegnati a vivere. “Un disco superautobiografico”, sottolineaMarrone, che raccoglie nell’in uscita domani, “9 storie, 9 canzoni, 9 pezzi di un puzzle che rappresentano tutte le mie sfaccettature”., appunto, di un lungo viaggio che continuerà, perché l’artista è già al lavoro sul. “Mi sono presa il mio tempo – racconta, spiegando perché l’arriva a 4 anni dall’ultimo disco di inediti, ‘Fortuna’ – volevo che ogni brano avesse un’identità e un’importanza. I brani riempitivi per unnon mi interessano, non mi piacciono ...

