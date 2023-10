Emergenza a centrocampo per la Juventus | Giuntoli ripensa ad un ex bianconero

Leggi su serieanews

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Laa gennaio conta di prendere almeno due rinforzi. Nel mirino c’è Hojberg ma anche un ex. Periodo nero per la, nonostante il terzo posto a -2 dall’Inter e a -5 dal Milan capolista. I bianconeri, infatti, rischiano di perdere sia Paul Pogba che Nicolò Fagioli. Il francese, come noto, è stato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.