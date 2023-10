Emanuele Filiberto di Savoia | la cantante Nadia Lanfranconi rivela | “Siamo stati insieme tre anni alla luce del sole La moglie? Non so cosa sappia”

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Che il rapporto sentimentale trae laClotilde Courau fosse eufemisticamente aperto si sapeva. Oggi però arriva notizia di una love story che sembra duri daproprio tra il principerdo senza più regno e la. In una intervista al settimanale Diva e Donna,spiega di aver avuto conuna relazione lunga tre. Una confessione che arriva dopo la pubblicazione di foto che l’avevano ritratta lo scorso luglioin atteggiamento affettuoso. “Sono stata in una relazione che e? durata treed e? stata una ...

di Savoia, Nadia Lanfranconi rivela: "Siamo stati insieme per tre anni" Dopo essere stati paparazzati a Los Angeles con tanto di bacio, la cantante conferma la love story a Diva e ...

Emanuele Filiberto, la cantante Nadia Lanfranconi rivela: "Siamo stati insieme per tre anni" TGCOM

Emanuele Filiberto, Nadia Lanfranconi (ex di Mel Gibson) sbugiarda il principe: «Siamo stati insieme tre anni ilmessaggero.it

Emanuele Filiberto e Nadia Lanfranconi hanno avuto una vera e propria relazione extraconiugale, durata in totale tre anni. Dopo gli scatti pubblicati da Diva e Donna lo scorso luglio, ritraenti i due ...«S iamo stati insieme per tre anni ». Nadia Lanfranconi non usa giri di parole per descrivere la sua relazione con Emanuele Filiberto di Savoia. I due erano stati paparazzati tempo fa dal settimanale ...