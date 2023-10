Elodie | psicologo l’attacca | “Se arrivi a mostrarti così sei alla fine”

Leggi su biccy

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Paolo Crepet è uno degli psicologi più famosi in Italia nonché un volto televisivo e proprio questa settimana è stato ospite da Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque per parlare di. Nel dettaglio è finita la foto promozionale di A Fari Spenti dovesi mostra in versione come mamma l’ha fatta coperta solo dai suoi lunghi capelli. “Se sei dentro il mercato qualsiasi cosa è una scelta di mercato” – ha esordito Paolo Crepet – “Mi pare anche legittimo. Perché bisogna nascondersi dietro a un dito? Vendere dischi è mercato e ognuno cerca di portare l’acqua al proprio mulino. Io non ho nulla da ridire sulle ragazze, i giovani o meno giovani. È s3xy e interessante. Ho qualche dubbio sul fatto di essere proprio nud1. Quandonud0 vuol dire che è la”.è ...