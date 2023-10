Elga Enardu rompe il silenzio sulla rottura «Diego purtroppo non è gay»

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Dopo una relazione durata 15 anni,Daddi hanno annunciato la loro separazione. Questa notizia ha sorpreso molti fan, che non si aspettavano una svolta così improvvisa in una delle relazioni più longeve nate collateralmente al mondo di Uomini e Donne. I due avevano condiviso la notizia tramite i propri profili Instagram,...

Dopo ben 15 anni d'amore,e Diego Daddi si sono ufficialmente lasciati. Una notizia che ha scioccato tantissimi fan, che non si aspettavano un risvolto così improvviso dopo una storia così lunga, tra le più longeve ...

Elga Enardu: Con Diego Daddì è successo qualcosa di intimo ... Fanpage.it

Uomini e Donne, Elga Enardu sulla rottura con Diego Daddi: "E' successo qualcosa di molto intimo e personale" Isa e Chia

Elga Enardu ha deciso di rompere il silenzio dopo le ultime ipotesi che hanno preso piede in rete in merito all’orientamento di Diego Daddi.Al momento Elga Enardu e Diego Daddi, che sono sposati per oltre 5 anni, non hanno chiarito i motivi per cui di punto in bianco avrebbero deciso di dirsi addio ma, nelle ultime ore, Elga è intervenuta ...