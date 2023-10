Elena Basile inciampa sulle sue parole

... e ancora: " Zelensky manda 250 mila ucraini a morire per volontà della Nato" " c'era lei:. Abbonati per leggere anche Leggi i commenti <

Elena Basile perde la pazienza in diretta: "Smettiamola per piacere!" La7

L'ex ambasciatrice italiana sugli ostaggi americani di Hamas: «Sono pochi Peccato». Cazzullo si infuria: «Si vergogni» Open

e ancora: “Zelensky manda 250 mila ucraini a morire per volontà della Nato” – c’era lei: Elena Basile. Napoletana, classe 1959, capello argenteo e impeccabile birignao controsoprano, Basile è in ...Inoltre, il sindacato ha fatto notare che Elena Basile "non è mai stata promossa al grado di ambasciatrice", sottolineando che l'appellativo di "ambasciatore" o "ambasciatrice" è cruciale per la ...