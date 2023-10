Elena Basile e Corrado Formigli | scontro a Piazzapulita | “Me ne vado”

(Di giovedì 12 ottobre 2023) L'ex ambasciatrice accende la puntata sul conflitto tra Israele e Hamas “Lei mi ha pregato di venire qui, altrimenti non sarei venuta”., scrittrice ed ex ambasciatrice, alla fine si alza e se ne va dadopo una serata di botta e risposta conin una puntata culminata con lofinale e i saluti anticipati. “Credo in un giornalismo che non fa spettacolo ma che cerca risposte…”, dicerivolgendosi al conduttore nel corso della discussione. “Lei dovrebbe domandarsi cosa si può fare per i bambini” di Gaza “che moriranno domani. Si può fare che i grandi paesi europei, invece di proibire le manifestazioni pro Palestina, potrebbero chiedere l’apertura del valico” con l’Egitto “per permettere il sostentamento dei bambini, ...

L'ex ambasciatrice accende la puntata sullo scontro tra Israele e Hamas "Lei mi ha pregato di venire qui, altrimenti non sarei venuta"., scrittrice ed ex ambasciatrice, alla fine si alza e se ne va da Piazzapulita dopo una serata di botta e risposta con Corrado Formigli. "Credo in un giornalismo che non fa spettacolo ma ...

Il sindacato dei diplomatici prende le distanze da Elena Basile dopo "Otto e mezzo": «Non è mai stata ambasciatrice» Open

Il sindacato sconfessa l'ex diplomatica Elena Basile: "Non è mai stata ambasciatrice, getta ombra sul ministero" Il Riformista

L’ex ambasciatrice Elena Basile si è da alcuni giorni imposta all’attenzione dei media per la sua verve e per le sue posizioni controcorrente in merito alle politiche di Israele e all’attacco di Hamas ...(Adnkronos) – “Lei mi ha pregato di venire qui, altrimenti non sarei venuta”. Elena Basile, scrittrice ed ex ambasciatrice, alla fine si alza e se ne va da Piazzapulita dopo una serata di botta e risp ...