Elena Basile e Corrado Formigli | scontro a Piazzapulita | “Me ne vado”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 12 ottobre 2023) (Adnkronos) – “Lei mi ha pregato di venire qui, altrimenti non sarei venuta”., scrittrice ed ex ambasciatrice, alla fine si alza e se ne va dadopo una serata di botta e risposta conin una puntata culminata con lofinale e i saluti anticipati. “Credo in un giornalismo che non fa spettacolo ma che cerca risposte…”, dicerivolgendosi al conduttore nel corso della discussione. “Lei dovrebbe domandarsi cosa si può fare per i bambini” di Gaza “che moriranno domani. Si può fare che i grandi paesi europei, invece di proibire le manifestazioni pro Palestina, potrebbero chiedere l’apertura del valico” con l’Egitto “per permettere il sostentamento dei bambini, per far uscire i malati, per far arrivare medicine. Se ci ...