(Di giovedì 12 ottobre 2023) "Il valico di frontiera ditra l'e la Striscia di Gaza è aperto al traffico e non è stato maidall'inizio del crisi attuale". Lo precisa il ministero degli Esteri egiziano in una ...

pronto ad aprirese Israele accetta una tregua. Scholz attacca Abu Mazen e poi dice che la responsabilità derivante dall'olocausto impone alla Germania la difesa di Israele per sempre. ...

Egitto, 'Rafah mai chiuso, è inagibile per raid Israele' - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - 'Il no di Hamas all'apertura di un corridoio umanitario al valico di Rafah, unica via di fuga dalla Striscia, dopo il ..."Il valico di frontiera di Rafah tra l'Egitto e la Striscia di Gaza è aperto al traffico e non è stato mai chiuso dall'inizio del crisi attuale". Lo precisa il ministero degli Esteri egiziano in una ...