(Di giovedì 12 ottobre 2023) E' probabile che il valico ditrae la Striscia di Gaza venga aperto questa sera o domani mattina, per sei ore, per consentire l'ingresso degli aiuti umanitari egiziani a Gaza, se...

E' probabile che il valico di Rafah trae la Striscia di Gaza venga aperto questa sera o domani mattina, per sei ore, per consentire ... Il portavoce ha aggiunto che sonoa partire per la ...

Egitto, pronti a aprire Rafah se Israele accetta la tregua Agenzia ANSA

Gaza, il grande buio. Civili in trappola, quasi 1200 morti. Blinken incontra Netanyahu a Tel Aviv - In diretta da Israele - In diretta da Israele RaiNews

E' probabile che il valico di Rafah tra Egitto e la Striscia di Gaza venga aperto questa ... Il portavoce ha aggiunto che sono pronti a partire per la Striscia gli aiuti al momento fermi nelle città ...Arrivano e passano le pandemie, nuove destinazioni si propongono ai turisti, ma l'amore degli italiani per le crociere resta invariato. Anzi - a guardare gli ultimi dati - cresce. Ecco perché è già il ...