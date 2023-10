Edoardo Donnamaria reagisce alla pace tra Antonella e Micol

Leggi su biccy

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Nella casa del GF VipFiordelisi eIncorvaia se ne sono dette di tutti i colori (e al centro di tanti litigi c’è finito anche). A sette mesi dfine del reality però le cose sono cambiate.qualche giorno fa ha risposto ad un fan e ha detto di non provare rancore nei confronti di. La reazione ditra. La Fiordelisi (che ha chiuso con Nikita Pelizon) come avrà reagitostoria Instagram della Incorvaia? L’ex gieffina ha iniziato a seguire su Instagram l’ex nemica, che a sua volta ha ricambiato il follow. In tutto ciò...