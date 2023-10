Edgar Allan Poe | la causa di morte dello scrittore e le ipotesi sulla malattia

Leggi su cultweb

(Di giovedì 12 ottobre 2023)Poe è morto a Baltimora il 7 ottobre del 1849, per cause non del tutto chiarite. Alcune fonti dell’epoca parlano di decesso per congestione del cervello o infiammazione cerebrale. Due definizioni che descriverebbero in realtà le conseguenze dell’alcolismo da cui era affetto lo. Ma studi successivi, condotti nel 1996 dal dottor R. Michael Benitez, cardiologo dell’University of Maryland Medical Center, parlano di un fatale contagio da rabbia, che implica anche un’infiammazione a carico del cervello. Si è molto dibattuto insomma su cosa abbia portato allal’autore de Il Corvo e Il pozzo e il pendolo. A rendere più complesso il quadro, c’è il fatto che tutti i referti medici siano andati perduti. Quindi, tutto ciò che sappiamo deriva principalmente da articoli e notizie. Secondo una delle ...