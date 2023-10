Ecco da dove arrivano i soldi di Hamas per l' attacco ad Israele

Leggi su panorama

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Azioni come quella compiuta dasabato controrichiedono mesi e mesi di preparativi, rifornimento di armi, gestione degli uomini, strategie, intelligence e, tanti. Più è grande l'e più costa. Pensate solo al prezzo degli oltre 5 mila missili dipartiti da Gaza verso Tel Aviv e altre città israeliane, avrete una cifra notevole. Che lascia tracce. A quasi una settimana dalla guerra scatenata dall’Iran contro, stanno emergendo numerosi dettagli su comeabbia finanziato l’intera operazione. Secondo il The Wall Street Journal, durante il 2022 gruppi militanti come, Jihad Islamica e Hezbollah hanno ricevuto considerevoli finanziamenti attraverso criptovalute, secondo analisi condotte ...