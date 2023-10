Ecclestone si dichiara colpevole di una frode fiscale da 484 milioni

(Di giovedì 12 ottobre 2023) L’ex capo della Formula 1 si ètodi unada 484è stato accusato di aver nascosto al fisco inglese un fondo fiduciario a Singapore.avrebbe dovuto essere processato il mese prossimo. Le indagini erano state avviate ad agosto. Il vice primo ministro di Singapore, Lawrence Wong, avevato di lavorare a stretto contatto con le autorità britanniche. L’agenziadel Regno Unito, Hm Revenue and Customs, aveva accusatodella mancatazione di beni per un ammontare di 650di dollari singaporeani, corrispondenti a 484di dollari americani. Il periodo attenzionato, tra ...

Il pm Richard Wright, intervenuto in tribunale dopo l'ammissione di, ha affermato che l'imputato aveva consapevolmente fornito una risposta 'falsa o fuorviante' all'HM Revenues and Customs.

Bernie Ecclestone, ex capo della Formula 1, ha ammesso di essere colpevole di frode fiscale dopo aver omesso di dichiarare più di 400 milioni di sterline detenuti in un fondo fiduciario ...