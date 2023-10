EC3 | “Bray Wyatt era un pittore straordinario | i suoi dipinti erano opere d’arte”

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Come purtroppo sappiamoè prematuramente scomparso all’età 36 anni. La sua morte ha lasciato tutti attoniti. In molti lo hanno voluto ricordare per la bella persona che era, spendendo belle parole in suo ricordo. In una recente intervista, anche EC3 lo ha voluto ricordare raccontando un suo talento nascosto, che in pochi conoscevano. Windham amava dipingere ed era davvero bravo a farlo, tanto che chiunque vedesse irestava strabiliato. “Un vero artista” Ospite del podcast “The Wrestling Outlaws”, l’ex WWE Superstar EC3 ha parlato di un talento nascosto didi cui in pochia conoscenza. Ecco le sue parole: “Non voglio parlarne più di tanto perché è una cosa ‘di famiglia’, maera un ...

EC3: "Bray Wyatt era un pittore straordinario, i suoi dipinti erano ..."

