EA Sports FC 24 Patch Notes Del Title Update 3 PS5 | PS4 | Xbox Series X S | Xbox One | PC e Switch

Leggi su fifaultimateteam

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Electronic Arts ha annunciato il3 per il simulatore calcistico EAFC 24. Lain questione sarà disponibile nei prossimi giorni per le piattaforme Playstation 5 (PS5), Playstation 4 (PS4),X/S,One, PC e. L’aggiornamento apporta alcuni correttivi per risolve alcuni problemi rilevati al gameplay del simulatore calcistico EAFC 24. Inoltre con lain questione sono stati risolti alcuni problemi critici per la modalità Ultimate Team, Carriera, Pro Club e Volta Football. Di seguito riportiamo il fix completo del3 tradotto in italiano divulgato dalla software house ...