(Di giovedì 12 ottobre 2023) Allora non era un “delinquente”. Quel che era chiaro a tutti, specie alle migliaia di attivisti sparsi per l’Europa sempre al suo fianco, nei giorni felici e in quelli cupi, first appeared on il manifesto.

... 'o politica Prima in una piazza dove si insultano le Forze dell'Ordine e si difendono gli sbarchi, poi in tribunalerimettere in circolazione altri clandestini. Un intervento è ...

È giustizia per Mimmo Lucano, ribaltata la prima sentenza Il Manifesto

«Si è fatta giustizia. Lucano non ha mai toccato un euro». La gioia di ... Corriere della Calabria

Il gesuita Gaël Giraud insegna economia alla Georgetown University di Washington. Dirige il Programma per la giustizia ambientale ...Condanna sei degli imputati per concorso nei maltrattamenti degli anziani ospiti ... che non ci sono più e che erano costituiti parte civile implorando verità e giustizia. Condannate a sei anni di ...