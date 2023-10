“È finita | ora sappiamo la verità” GF | il momento più brutto per Beatrice Luzzi | “Che figuraccia”

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Svolta su uno dei casi più chiacchierati che gravitano attorno al GF 2023 di Alfonso Signorini, dopo che il conduttore ha invitato la ex concorrente del GF Vip 3, Jane Alexander, il pubblico ha provato ad indagare per capire chi ha ragione tra lei e. Risvolto pessimo per quest’ultima, a parlare è la regista. Tutto è iniziato da una considerazione di Valentina Modini al GF 2023, pensava di fare un complimento aparagonandola a Jane Alexander. Lucrezia Van Necker, il ruolo di Elisa di Rivombrosa che le aveva ricordato. Quello che, a dire della gieffina, l’altra le avrebbe “soffiato”. La regista e la sua. GF 2023, sufuori ladopo il caso con Jane ...