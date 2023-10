E’ Cultura! | Bcp apre le porte di Palazzo Vallelonga | tour virtuali | visite guidate e solidarietà

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 12 ottobre 2023) La Banca di Credito Popolare aderisce a “E’”, il nuovo progetto dell’Associazione Bancaria Italiana che si svolge in tutta Italia con iniziative culturali in presenza e sul web, apertura delle sedi e appuntamenti di educazione finanziaria. La manifestazione, che prende il posto delle precedenti iniziative “Invito a” e “Festival della Cultura Creativa”, propone una serie di appuntamenti nell’arco di una settimana, con la partecipazione di Banca d’Italia e delle principali istituzioni bancarie che apriranno le “” e le loro collezioni al pubblico. “Abbiamo aderito alla prima edizione del progetto ABI confermando il nostro sostegno alla cultura e il forte legame al territorio e alle nostre persone – spiega Loredana Loffredo, responsabile relazioni esterne BCP -. La cultura si esprime in tante forme e tante saranno le ...