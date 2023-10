Drogata e stuprata dal branco | “Urlavo dal dolore e loro ridevano”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 12 ottobre 2023) “Ho perso i sensi sul divano. Mi avevano dato birre e superalcolici, penso per farmi ubriacare e una pastiglia di ecstasy. Mi sono risvegliata nuda consopra.di lasciarmi stare, di smetterla. Nessuno in quella casa mi ha aiutata.si sono poi fermati e sono andati di là a dormire”. E’ il terribile racconto di una ragazza di 20 anni, riportato da Repubblica Torino. La terribile ricostruzione dello stupro La vicenda risale alla notte tra il 9 e il 10 ottobre scorsi e tre dei presunti autori dei reati, dell’età di 21, 23 e 22 anni, sono stati arrestati. La ragazza però ne ha denunciati sei. La violenza, secondo l’accusa, sarebbe avvenuta in una palazzina, scrive Open. La storia comincia quando la ragazza raggiunge un amico in un parco, dove ci sono altri amici, che lei conosce da molto tempo. Poi il gruppo si ...